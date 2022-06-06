Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı
Kilis’te, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Kilis merkeze bağlı Helvacıoğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre, husumetli olan komşular tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada İbrahim Mülayım ve Turan Mülayım yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, kavganın çıktığı mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan H.Ö. ve İ.Ö.'yü de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
- İzmir'de kamyon otomobille çapıştı:1 ölü, 5 yaralı
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası