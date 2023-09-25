Kilis’te iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kilis'te, iki grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:32
Kilis’te iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Ekrem Çetin Mahallesi'nde, gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; İbrahim Halil Ç. tabanca kurşunuyla, Emre B. bıçakla yaralandı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille Mehmet Ç.'ye çarparak yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan Mehmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı


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