Kilis’te iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:32

Güncelleme: 25.09.2023 - 07:34

Ekrem Çetin Mahallesi'nde, gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; İbrahim Halil Ç. tabanca kurşunuyla, Emre B. bıçakla yaralandı.

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobille Mehmet Ç.'ye çarparak yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan Mehmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı