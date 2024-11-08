Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

Kilis'te terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:35

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmiş yıllarda PKK saflarında faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.İ. ve H.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi.

Ekipler, 2 şüpheliyi bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

 

 


Etiketler: #kilis #pkk #Operasyon

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