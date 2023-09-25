Kilis'te yüksek sesli müzik ihbarına giden polislere 'sıcak su' atıldı: 2'si polis 4 kişi yaralandı
Kilis'te bir araçta yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verildiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerine sıcak su atıldı. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Skandal olay, Kilis'te yaşandı. Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı. Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.
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