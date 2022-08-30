Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Aydın-Denizli karayolunda gerçekleştirilen yol tamiratı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Aydın’dan Köşk istikametine gitmek isteyenler dün öğleden akşama kadar ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıya kaldı.
Umurlu’dan Aydın’a kadar uzanan arak kuyruğunun yoldaki bakım onarım çalışmasından kaynaklandığı öğrenilirken yoldaki bakım onarım çalışmasının tamamlanması ile trafik normale döndü.
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