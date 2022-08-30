Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Aydın-Denizli karayolunda gerçekleştirilen yol tamiratı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

(DHA)
30 Ağustos 2022 Salı, 17:55
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Abone Ol google-news

Aydın’dan Köşk istikametine gitmek isteyenler dün öğleden akşama kadar ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Umurlu’dan Aydın’a kadar uzanan arak kuyruğunun yoldaki bakım onarım çalışmasından kaynaklandığı öğrenilirken yoldaki bakım onarım çalışmasının tamamlanması ile trafik normale döndü.


aydın Denizli karayolu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler