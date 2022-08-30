Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

30 Ağustos 2022 Salı, 17:55

Aydın’dan Köşk istikametine gitmek isteyenler dün öğleden akşama kadar ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Umurlu’dan Aydın’a kadar uzanan arak kuyruğunun yoldaki bakım onarım çalışmasından kaynaklandığı öğrenilirken yoldaki bakım onarım çalışmasının tamamlanması ile trafik normale döndü.

