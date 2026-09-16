Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kimliği tespit edildi: İşletme kundaklayan şüpheli tutuklandı

Kimliği tespit edildi: İşletme kundaklayan şüpheli tutuklandı

16.09.2026 10:27:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kimliği tespit edildi: İşletme kundaklayan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü bir işletmede çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Ö., "kasten yangın çıkarma ve kundaklama" suçundan tutuklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Efeler ilçesinde Y.Y.'ye ait işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşletmeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda B.Ö., yangını çıkardığı ve işletmeyi kundakladığı iddiasıyla şüpheli olarak tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan B.Ö., "kasten yangın çıkarma ve kundaklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #tutuklama #işletme