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Kınalıada'da üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu

Kınalıada'da üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu

16.07.2026 18:27:00
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İHA
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Kınalıada'da üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu

İstanbul Kınalıada’da sahil şeridine cansız bir yunus balığı vurdu. Dalgalarla birlikte yunus tatilcilerin ve çocukların hemen yanı başına kadar sürüklendi.
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Olay, İstanbul Kınalıada’nın Alsancak Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar, kıyıya doğru sürüklenen büyük bir canlı fark etti. Dalgaların taşlık plaja kadar getirdiği canlının, rengi beyazlamış ölü bir yunus balığı olduğu anlaşıldı.

Özellikle sahilde denize giren çocukların ve tatilcilerin meraklı bakışları arasında kıyıya vuran yunusun yan kısmında bulunan belirgin yara izi dikkat çekti. Yunusun cansız bedeni dalgaların etkisiyle kıyıda savrulurken, yürek burkan bu manzara karşısında durum, çevredeki vatandaşlar tarafından vakit kaybetmeden belediye ve ilgili kurumlarına ihbar edildi.

İlgili Konular: #Yunus Balığı #kınalıada