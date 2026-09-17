Kira uyuşmazlığında zorunlu arabuluculuğa nasıl başvurulur? Adım adım başvuru süreci

KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ZORUNLU ARABULUCULUK NEDİR? Zorunlu arabuluculuk, belirli uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasını gerektiren bir süreçtir. Kira uyuşmazlıkları da 1 Eylül 2023'ten itibaren bu kapsamda bulunuyor. Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşırsa uyuşmazlık mahkemeye taşınmadan çözülebiliyor. Anlaşma sağlanamaması halinde ise düzenlenen son tutanakla birlikte, gerekli diğer şartlar mevcutsa dava yoluna gidilebiliyor. KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUĞA NASIL BAŞVURULUR? Kira uyuşmazlığında arabuluculuk başvurusu için adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına müracaat edilebilir. Başvuruyu uyuşmazlığın taraflarından biri yapabilir. Başvuru sırasında uyuşmazlığın konusu ve karşı tarafın bilgileri belirtilir. Arabuluculuk bürosu başvuruyu aldıktan sonra dosyayı bir arabulucuya yönlendirir. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı ayrıca resmi Arabulucu Listesi yayımlıyor.

ARABULUCULUK BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR? Başvuruda uyuşmazlığın niteliğine göre kira sözleşmesi, ödeme belgeleri, ihtarnameler ve tarafların iletişim bilgileri gibi belgelerin hazır bulundurulması süreci kolaylaştırabilir. Özellikle kira bedeli, ödenmeyen kira veya tahliye konusunda bir uyuşmazlık varsa ilgili banka dekontları, yazışmalar ve diğer belgelerin saklanması önem taşıyor. ARABULUCULUKTA TARAFLAR NE KONUŞUR? Arabuluculuk görüşmelerinde taraflar, kira uyuşmazlığının nasıl çözülebileceği konusunda görüşür. Örneğin kira bedelinin ödenmesi, belirli koşullarda tahliye, ödeme planı veya tarafların üzerinde anlaşabileceği başka çözüm seçenekleri gündeme gelebilir. Arabulucunun görevi taraflardan biri adına karar vermek değil, tarafların kendi çözümlerini bulmasına yardımcı olmaktır.

ARABULUCULUKTA ANLAŞMA OLMAZSA NE OLUR? Taraflar anlaşamazsa arabulucu tarafından son tutanak düzenlenir. Bu aşamadan sonra uyuşmazlığın niteliğine göre mahkemeye başvurma imkânı bulunabilir. Dava şartı arabuluculuk tamamlanmadan açılan davalarda ise arabuluculuk dava şartının yerine getirilip getirilmediği mahkeme tarafından dikkate alınır. KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK ÜCRETİNİ KİM ÖDER? Arabuluculuk ücretleri 2026 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi kapsamında düzenleniyor. Ücretin kim tarafından ve hangi oranda karşılanacağı, sürecin sonucuna ve uygulanacak ücret tarifesine göre değişebilir. Bu nedenle başvuru sırasında güncel tarife ve ödeme koşullarının arabuluculuk bürosundan öğrenilmesi gerekir.

KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK NE KADAR SÜRER? Süre, uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların görüşmelerine göre değişebilir. Tarafların anlaşmaya yakın olması halinde süreç daha kısa sürede tamamlanabilir. Anlaşma sağlanamaması halinde ise son tutanak düzenlenerek süreç sona erer. KİRA UYUŞMAZLIĞINDA ARABULUCULUK ZORUNLU MU? Dava şartı kapsamındaki kira uyuşmazlıklarında evet. 1 Eylül 2023'ten itibaren kira uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ancak her taşınmaz uyuşmazlığının aynı kapsama girmediği unutulmamalı. Somut olayın niteliğine göre farklı hukuki yollar ve istisnalar söz konusu olabilir.