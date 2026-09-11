Kiracı, ev sahibini ve eşini katletti... Maltepe'de silahlı saldırı: Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

Maltepe’de ev sahibi çiftin öldürüldüğü, bir avukatın ise ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Mehmet T.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Olay, Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T., ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.’yı silahla öldürdü, avukat Emir Ali S.’yi ise ağır yaraladı.

30 YILLIK KİRACILIK VE ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Mehmet T.’nin yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olduğu, hayatını kaybeden çiftin ise Almanya’da yaşadığı ve binanın tamamının sahibi olduğu belirtildi.

Çiftin yaklaşık 10 yıl önce binayı satmak istediği, Mehmet T.’nin de binaya talip olduğu ve bu süreçte tadilat yaptırdığı öğrenildi. Ancak binanın bir bölümünün kaçak olması nedeniyle satışın gerçekleşmediği, Mehmet T.’nin verdiği parayla birlikte tadilat masraflarını da geri istediği aktarıldı.

Taraflar arasında daha sonra binadaki kiraların Mehmet T. tarafından toplanmasına ilişkin bir anlaşma yapıldığı, ancak süreç içinde alacak verecek meselesi nedeniyle yeniden anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE TAHLİYE İŞLEMİ YAPILDI

Ev sahibi çiftin Türkiye’ye geldiği ve açılan dava sonucunda sürecin kendi lehlerine sonuçlandığı öğrenildi.

Olaydan bir gün önce binanın zemin katındaki dükkanların tahliye edildiği, Mehmet T.’nin de bu dükkanlardan birini ofis olarak kullandığı belirtildi.

Tahliye sırasında taraflar arasında tartışma yaşandığı ve karşı tarafın ertesi gün yeniden geleceğini söylediği aktarıldı.

“KARŞI TARAF BANA HAKARET ETTİ”

Mehmet T., ifadesinde karşı tarafın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek ardından evine gittiğini ve ruhsatsız tabancasını aldığını söyledi.

Şüphelinin, kalabalığa ateş etmesindeki amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu savunduğu öğrenildi.

Mehmet T.’nin ayrıca olaydan sonra teslim olmayı düşündüğünü, polis ekiplerinin gelmesi üzerine teslim olduğunu söylediği belirtildi.