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'Kiraladık' demişti... Vanlı Kara Haydar'ın altınları odunluktan çıktı

'Kiraladık' demişti... Vanlı Kara Haydar'ın altınları odunluktan çıktı

12.09.2026 14:11:00
Güncellenme:
DHA
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'Kiraladık' demişti... Vanlı Kara Haydar'ın altınları odunluktan çıktı

'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri, çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınların izine ulaşarak ele geçirdi.
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Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi. Altınlara el konulurken, ev sahibi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.

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