Kirayı iki katına çıkarıp bir yıl da peşin istediler

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Mersin’in Mezitli Belediyesi’nin ihbar hattına gelen bir “kiralık daire ilanı” da tepkilere neden oldu. İlanda bir dairenin 1 yıllık kira bedeli olarak 375 bin TL talep edildi. Tepkilerin ardından söz konusu ilan yayımlandığı siteden kaldırıldı.

Mersin’de aylık kiralar 7 bin ila 15 bin arasında değişirken yıllık kiralanan dairelere ise ortalama 170 bin TL fiyat isteniyor. Yurttaşlar da söz konusu duruma tepki gösterdi. Hatay Antakya’dan Mersin’e giden depremzede Fatoş Öğüt konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

(Fatoş Öğüt)

Öğüt, “Biz canımızı nasıl kurtardık bilmiyoruz. Depremin ardından Antakya’da 4 gün bir okulun bahçesinde kaldık. Ardından buraya geldik. Annem ameliyatlı olduğu için ev kiralamak istedik ancak fiyatlar uçmuş durumda. Ev sahipleri fırsatçılık yapıyor. Memur değilsen ev sahipleri ödeyemeyeceğini düşündüğü için sana ev kiralamıyor. Birkaç günde kira fiyatları tavan yaptı. Şu an bir öğrenci yurdunda kalıyoruz” dedi.