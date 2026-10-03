Kırıkkale Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu: 3 belediye çalışanı tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye çalışanları R.Z, G.Ç. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

MASAK RAPORU VE BANKA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde banka hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun iddiaları desteklediği belirtildi.

R.Z, G.Ç. ve Ö.G, belediyedeki çeşitli iş ve işlemler karşılığında rüşvet talep ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

HESAPLARA 4,3 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA GİRİŞİ

İncelemelerde, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z'nin hesabına 180 işlemde 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimde tekniker olarak görev yapan G.Ç'nin hesabına ise 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 lira para girişi olduğu belirlendi.

Emlak biriminde çalışan Ö.G. ile oğlunun hesabına da 100 işlemde 156 bin 211 lira para girişi tespit edildi.

Böylece soruşturma kapsamında incelenen hesaplara toplam 381 işlemde 4 milyon 333 bin 976 lira para girişi yapıldığı kaydedildi.

BELEDİYE DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kırıkkale Belediyesi de haklarında adli işlem yapılan 3 personelle ilgili idari soruşturma başlattı.