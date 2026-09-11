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Kırıkkale'de Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı

11.09.2026 21:47:00
Güncellenme:
ANKA
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Kırıkkale'de Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne balyozla zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y.K., tutuklandı. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, saldırıyı kınayarak, “Atatürk sevgisini ve Cumhuriyetimize olan bağlılığını asla gölgeleyemez” dedi.
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Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen M.Y.K., yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

ÖNAL: ATATÜRK’ÜN HATIRASINA VE CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Önal, şunları kaydetti:

“Kırıkkale Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun aziz hatırasına yönelik hiçbir saldırı, milletimizin yüreğindeki Atatürk sevgisini ve Cumhuriyetimize olan bağlılığını asla gölgeleyemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

İlgili Konular: #Atatürk #tutuklama #Kırıkkale