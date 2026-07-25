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Kırıkkale’de facianın eşiğinden dönüldü: Otobüste 40 kişi yaralandı

Kırıkkale’de facianın eşiğinden dönüldü: Otobüste 40 kişi yaralandı

25.07.2026 07:35:00
Güncellenme:
DHA
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Kırıkkale’de facianın eşiğinden dönüldü: Otobüste 40 kişi yaralandı

Kırıkkale-Samsun kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 40 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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OTOBÜS YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kaza, Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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OTOBÜSTE 42 KİŞİ BULUNUYORDU

Kaza sırasında otobüste 3’ü firma görevlisi olmak üzere toplam 42 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazada 40 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ve jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İlgili Konular: #kaza #Kırıkkale #yolcu otobüsü

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