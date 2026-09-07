Kırıkkale’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyü girişinde meydana geldi. İbrahim D. (46) yönetimindeki 35 RV 375 plakalı otomobil ile Abdurrahman K.’nin (64) kullandığı 71 AEG 104 plakalı işçi servisi çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, işçi servisinde bulunan 9 kişi ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Toplam 14 yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale’deki hastanelere kaldırıldı.