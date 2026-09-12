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Kırıkkale'de mısır tarlasında ekili Hint keneviri ele geçirildi

Kırıkkale'de mısır tarlasında ekili Hint keneviri ele geçirildi

12.09.2026 17:08:00
Güncellenme:
AA
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Kırıkkale'de mısır tarlasında ekili Hint keneviri ele geçirildi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde düzenlenen operasyonda mısır tarlasında ekili 105 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

MISIR TARLASINA DÜZENLENEN OPERASYON

Bu kapsamda bölgedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi.

Tarlada ekili 105 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda ise tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 17 tabanca fişeği buldu.

3 ZANLI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan K.Ş. (34), M.S. (45) ve A.Ö'nün (39) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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