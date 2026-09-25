Kırıkkale’de şap hastalığı alarmı: Hayvan pazarı kapatıldı

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte şap hastalığı vakası tespit edildiği bildirildi.

Hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca Kırıkkale Hayvan Pazarı’nın geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Alınan tedbirler kapsamında hayvan hareketlerinin de durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında belirlenen karantina ve biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uyulmasının önem taşıdığı vurgulandı.

Yetiştiricilerden de hayvan hareketleri ile hayvan alım ve satımında resmi makamlar tarafından alınan kararlara ve veteriner hekimlerin uyarılarına riayet etmeleri istendi.