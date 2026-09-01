Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Hacılar beldesindeki bir iş yerinde öğle saatlerinde A.E. ile T.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

A.E., yanında bulunan tabancayla T.T.'ye 3 el ateş etti. Diz ve kasık bölgesinden vurulan T.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye altına alının T.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TABANCA BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Olayın ardından kaçan A.E., 1 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.