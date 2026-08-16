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Kırıkkale’deki çoban cinayetinde yeni gelişme

Kırıkkale’deki çoban cinayetinde yeni gelişme

16.08.2026 12:58:00
Güncellenme:
ANKA
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Kırıkkale’deki çoban cinayetinde yeni gelişme

Kırıkkale’de köpek kavgası nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan 20 yaşındaki çoban Emre Sırça'nın ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı.
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Cankurtaran Organize Sanayi Bölgesi’nde 13 Ağustos’ta başından silahla vurulmuş halde bulunan ve ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Emre Sırça'nın (20) ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Sırça’yı tabancayla vurduğu iddia edilen H.K., babası İ.K. ile olay sırasında bölgede bulunan A.K. ve B.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. ve İ.K. tutuklanırken, A.K. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın, köpek kavgası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirtildi.

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