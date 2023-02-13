Kırıkkale'de 8'i çocuk 12 kişi gazdan zehirlendi

Kırıkkale'de 8'i çocuk 12 yabancı uyruklu kişi, gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 06:56
Kırıkkale'de 8'i çocuk 12 kişi gazdan zehirlendi
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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki bir evde kalan 12 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 8'i çocuk 12 kişinin mutfak tüpünden sızan gazdan dolayı zehirlendiği öne sürüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan R.D. (40), Z.A. (30), M.A. (28), B.A. (25), K.E. (16), S.R. (14), A.A. (12), M.A. (8), H.A. (7), M.A. (4), E.A. (3) ve M.A.'nın (2) hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kırıkkale gaz Zehirlenme

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