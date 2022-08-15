Kırıkkale'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yurt binası yemekhanesinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na ait yemekhanenin çatısında yağmur oluklarının bakımı yapıldığı sırada işçilerden E.Ö. (57) yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı.
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