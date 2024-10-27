Kırıkkale'de feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kırıkkale’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde Büyükyağlı köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Çorum’a seyir halinde olan D.D. yönetimindeki 19 BF 160 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
İki ayrı ailenin bulunduğu otomobil adeta hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ANNE-OĞUL KURTARILAMADI
Kazada, 41 yaşındaki Songül Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 9 yaşındaki oğlu Umut Kartal ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
55 yaşındaki sürücü D.D. ile araçtaki diğer yolcular R.D. (52) ve Y.K. (43) ise hastanede tedavi altına alındı.
Trafik ekiplerince, kazanın meydana geldiği kara yolunda araçlar bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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