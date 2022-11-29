Kırıkkale'de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Kırıkkale'de, IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte bulunan IŞİD mensuplarının deşifresine yönelik soruşturma yürüttü.
ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ
Kent merkezinde dün yapılan eş zamanlı operasyonda, çatışma bölgelerinde terör örgütü adına yer aldığı yönünde görüntüleri bulunan Irak uyruklu D.M.H.H. (29) ile örgüt içinde faaliyetleri belirlenen Suriye uyruklu A.A. (30) gözaltına alındı.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M.H.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
A.A. ise sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
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