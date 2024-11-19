Kırıkkale'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen FETÖ operasyonunda 1’i hükümlü olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de şafak vakti FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:00

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere düzenlenen baskınlarda emekli memur Ö.D. ile S.B., A.T.G. ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 20 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay Y.D. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, Y.D. ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında, S.B.’nin soruşturma dosyasının bulunduğu il Ankara’ya, A.T.G.’nin ise Konya’ya gönderildiği belirtildi.


Etiketler: #fetö

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