Kırklareli’de baba-oğula 'jandarmaya hakaret' iddiasıyla gözaltı
Kırklareli’de jandarma ekiplerinin araç megafonu sesinden rahatsız oldukları gerekçesiyle hakaret ve fiziksel saldırıda bulundukları öne sürülen baba ile oğlu gözaltına alındı.
Kırklareli'de jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde oluşan yoğun trafik için düzenleme yaptığı esnada, iddiaya göre E.E. ile oğlu H.Ö.E. araç megafonu sesinden rahatsız oldukları gerekçesiyle ekiplere hakarette ve fiziksel saldırıda bulundu.
Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan baba-oğlu adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemede E.E., haftanın iki günü adli kolluk birimine imza atması, yurt dışına çıkma yasağı; H.Ö.E. ise hakkında yurt dışına çıkma yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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