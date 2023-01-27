Kırklareli'de 'uyuşturucu' operasyonu: 28 gözaltı

Kırklareli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:40
Kırklareli'de 'uyuşturucu' operasyonu: 28 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçunu işlediği tespit edilen 33 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

'Süpürme' adlı operasyonda, 84,46 gram metamfetamin, 45,97 gram esrar, 12 adet payp, 12 adet sentetik hap, uyuşturucu madde aparatları, hassas terazi, 4 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve döner bıçağı ele geçirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorguları için Emniyet'e götürüldü. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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