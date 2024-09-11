Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 4 ayrı bölgede yaptığı çalışmada 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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