Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 38 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:32

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 4 ayrı bölgede yaptığı çalışmada 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen

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