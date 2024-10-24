Kırklareli’nde aranması olan 32 şüpheli yakalandı
Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranması olan 32 şüpheli yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 32 şüpheli yakaladı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
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