Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Kırklareli'nde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Tolga Atabey'in kullandığı 34U M 7919 kamyonet ile Yaşar Memiş Vargün yönetimindeki 39 SA 203 plakalı otomobil, Veli Meşe mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Ünal Özden, yaralandı.
Sürücülerden Vargün, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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