Kırklareli'nde taksi ile otomobil birbirine girdi: 4 yaralı!
Vize ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu, ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 4 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde Çoban Çeşme mevkiinde S.G. yönetimindeki 39 T 0678 plakalı taksi, G.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.A. ve C.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: #kaza #Kırklareli #otomobil #taksi
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