Kirmir Vadisi'ndeki statü değişikliği yargıya taşındı

29 Mart 2022 Salı, 16:06

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Güdül’deki Kirmir Vadisi’nin ‘doğal sit alanı’ statüsünün ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kirmir Vadisi’nin statüsünü son üç yıl içerisinde üç kez değiştirdiğini belirterek, "Kirmir Çayı ve vadisi kesin korunacak hassas alan niteliğindedir. Doğal sit alanlarımızı yeni kavramlar adı altında bölüp parçalamayın" dedi.

Candan’ın açıklaması şöyle:

“Kirmir Çayı Vadisi, Sakarya havzası ve İnözü Vadisi birbirinden bağımsız değildir, bir bütün olarak ele alınmalı ve korunması bütünlük içerisinde sağlanmalıdır. Kirmir Çayı kenarı ve vadisinin statüsünün değiştirilmesi alanın doğal ve ekolojik yapısını bozacak, koruma alanını olumsuz etkileyecek, alanı yapılaşma baskısı altına alacak, insan ve doğa arasındaki dengeli ilişkiyi bozacak niteliktedir. Kirmir Vadisi, kaynağını Kızılcahamam’ın kuzeyindeki Işık Dağları’ndan alan Kirmir Çayı’nın Pazar Çayı ile birleştiği noktadan başlayarak Sarıyar Barajı’na döküldüğü yere kadarki kısmını ve Beypazarı çevresindeki jipsli-killi-marnlı tepelik alanları kapsar. Beypazarı ilçesinde Kirmir Çayı’na karışan İnözü Deresi’nin oluşturduğu vadi de ‘önlemli doğa alanı’ sınırları içinde bulunmaktadır. Çevresine göre daha sıcak ve nemli koşullara sahip Kirmir Vadisi, bu özelliği nedeniyle karasal iklim koşullarında yaşayamayan pek çok bitki türüne ev sahipliği yapar. Sakarya Nehri’nin en önemli kollarından birisi olan Kirmir Çayı, Güdül ilçesi yakınlarında, Köroğlu Dağları’nın eteklerindedir. Kayalıkların arasında derin menderesler çizerek yaklaşık 40 kilometrelik bir vadi oluşturur. Süveri ve İlhan Çayları ile ilçe merkezinden geçen İnözü Çayı’nı alarak Sakarya Nehri’ne karışmaktadır.

“EKOLOJİYİ PARÇALAMAK YENİ COVİDLERE DAVETİYE ÇIKARTMAKTIR”

Kirmir Çayı Vadisi bölgesi, yaban hayatı geliştirme sahası içerisindedir. Alanda, azalmakla birlikte küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ankara keçisi olarak da bilinen tiftik keçisi sürülerinin yaygın olarak görüldüğü son bölgelerden biridir. Endemik bitki türleri açısından önemli olan alanda, dünyada sadece burada yaşayan Beypazarı gevenine ev sahipliği yapar. Kirmir ve İnözü vadileri boyunca uzanan kayalıklarda önemli sayılarda kara leylek, küçük akbaba, bıyıklı doğan, puhu ve kırmızı gagalı dağ kargası üremektedir. Vadide ayrıca kuzgun ve angut da yuvalamaktadır. Vadi, aynı zamanda tosbağa ve su samuru için önemlidir. Canlıların yaşam alanlarını parçalamanın, dağıtmanın ve yapılaşma baskısıyla karşı karşıya bırakmanın sonuçlarını dünya Covid pandemisi ile hala yaşamaya devam ediyor. Ekolojiyi parçalamak, yeni Covidlere davetiye çıkartmaktır. Canlı odaklı yaşam zorunluluğumuzdur. Telafisi mümkün olmayan zararlar verilmeden yürütmenin durdurulması ve iptali verilmelidir.”