Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Ion Rusu Esenyurt'ta yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Ion Rusu Esenyurt'ta yakalandı

16.09.2026 09:25:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Ion Rusu Esenyurt'ta yakalandı

Moldova yetkili makamları tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kırmızı bültenle aranan Ion Rusu isimli şahıs Esenyurt’ta yakalandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile müşterek, uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; Moldova yetkili makamlarınca, ‘’Uyuşturucu Madde Ticareti’’ suçundan kırmızı bültenle aranan Ion Rusu isimli şahısın Esenyurt’ta olduğu tespit edildi.

15.09.2026’da Esenyurt’ta bir adrese operasyon düzenlenerek Ion Rusu isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemleri bittikten sonra ülkesine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Esenyurt #Kırmızı bülten