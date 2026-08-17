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Kırmızı bültenle aranıyordu: Terör şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu: Terör şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı

17.08.2026 15:06:00
Güncellenme:
DHA
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Kırmızı bültenle aranıyordu: Terör şüphelisi, Kırşehir'de yakalandı

Irak adli makamlarınca terör suçu kapsamında iadesi talep edilen ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Irak uyruklu F.H.A.A., TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu saklandığı adreste yakalandı.

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Emniyet birimlerinin uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu F.H.A.A.'nın, Türkiye’de saklandığı adres tespit edildi.

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonla şüpheli, yakalandı. Terör suçu nedeniyle Irak adli makamlarınca iadesi istenen F.H.A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek Irak makamlarına teslim edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

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