Kırmızı bültenle aranıyordu: Yakalanan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya emniyete getirildi

Yayınlanma: 12.04.2023 - 07:36

Güncelleme: 12.04.2023 - 07:36

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri 74 yaşındaki Ürfi Çetinkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sarıyer'de saklandığı evde yakalanan Çetinkaya, yanındaki 5 suç örgütü üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Çetinkaya'nın yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

TEM ve özel harekat polislerinin yaptığı operasyonun ardından yakalanan Ürfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çetinkaya daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyonda Çetinkaya'nın evinde ele geçirilen silahlar ise dikkat çekti. Silahlar ve diğer deliller ekipler tarafından emniyet müdürlüğüne taşındı.

"KESİNLEŞMİŞ 24 YIL HAPİS CEZASI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ürfi Çetinkaya'nın, 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da yakalanan 577 kilo asetik anhidrit, 159 kilo bazmorfin, 617 kilo eroin ve 6 Kasım 2013 tarihinde Rize'de 159 kilo uyuşturucu madde eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin'de yakalanan 103 kilo eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan, İstanbul'da hakaret suçundan, İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu, ayrıca yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır' denildi.