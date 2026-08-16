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Kırmızı ışıkta geçen otomobil kazaya neden oldu: 1'i ağır, 5 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kazaya neden oldu: 1'i ağır, 5 yaralı

16.08.2026 08:31:00
Güncellenme:
DHA
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Kırmızı ışıkta geçen otomobil kazaya neden oldu: 1'i ağır, 5 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, kavşaktan geçiş yapan 2 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

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Bursa-Yalova karayolu İznik Kavşağı'nda dün saat 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Abdullah D. (46) yönetimindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, Bursa'dan Yalova yönüne seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada otomobil, Doğan M. (55) yönetimindeki 16 ADP 768 plakalı otomobil ve Muhammed H. (25) yönetimindeki 16 CBU 008 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammed H. yönetimindeki otomobil savrularak takla attı. Kazada Abdullah D., Doğan M., Muhammed H. ile aynı araçta bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Bursa-Yalova karayolunun Yalova yönü trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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