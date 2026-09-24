Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon’un X hesabına erişim engeli

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon’un X hesabına Türkiye’den erişim kısıtlaması getirildi.

Hepkon’un @halukhepkon kullanıcı adlı hesabına yönelik kararın, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında verildiği belirtildi. X tarafından gönderilen bildirimde, hesabın diğer ülkelerden erişilebilir olmaya devam edeceği ifade edildi.

Erişim kısıtlamasının, son günlerde Türkiye’de çok sayıda kişi, yayın kuruluşu ve kuruma ait sosyal medya hesabına yönelik benzer uygulamaların ardından geldiği belirtildi.

Hepkon, hesabına getirilen erişim kısıtlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “X hesabım erişime engellendi. Fikirlerimizi insanlara gerekirse dumanla bile iletiriz, önemli değil ama Türkiye’nin içine düştüğü durumu göstermesi açısından ilginç bir örnek” ifadelerini kullandı.