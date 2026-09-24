Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon’un X hesabına erişim engeli

Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon’un X hesabına erişim engeli

24.09.2026 18:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon’un X hesabına erişim engeli

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon’un X hesabına, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında Türkiye’den erişim kısıtlaması getirildi. Hepkon, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin içine düştüğü durumu göstermesi açısından ilginç bir örnek” dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon’un X hesabına Türkiye’den erişim kısıtlaması getirildi.

Hepkon’un @halukhepkon kullanıcı adlı hesabına yönelik kararın, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında verildiği belirtildi. X tarafından gönderilen bildirimde, hesabın diğer ülkelerden erişilebilir olmaya devam edeceği ifade edildi.

Erişim kısıtlamasının, son günlerde Türkiye’de çok sayıda kişi, yayın kuruluşu ve kuruma ait sosyal medya hesabına yönelik benzer uygulamaların ardından geldiği belirtildi.

Hepkon, hesabına getirilen erişim kısıtlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “X hesabım erişime engellendi. Fikirlerimizi insanlara gerekirse dumanla bile iletiriz, önemli değil ama Türkiye’nin içine düştüğü durumu göstermesi açısından ilginç bir örnek” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #erişim engeli #Kırmızı Kedi Yayınevi