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Kırşehir'de mandırada hırsızlık: 10 büyükbaş çalan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de mandırada hırsızlık: 10 büyükbaş çalan şüpheli tutuklandı

18.08.2026 16:26:00
Güncellenme:
DHA
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Kırşehir'de mandırada hırsızlık: 10 büyükbaş çalan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de tel örgülerini keserek girdikleri mandıradan 10 büyükbaş çalıp, Ankara’da sattıkları belirlenen 2 şüpheliden F.A. (45) tutuklandı, İ.A. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çukurçayır mahallesindeki bir mandırada gece saatlerinde; tel örgüleri keserek mandıraya giren 2 kişi, 10 büyükbaşı araca yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

Hayvanların çalındığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar sonrası Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bölgede saha çalışması yaparken, güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını da incelemeye aldı.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Çalınan 10 büyükbaşın ise Ankara'nın Elmadağ ilçesine götürülerek satıldığı belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla F.A. (45) ve İ.A. (19) yakalandı.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. tutuklandı, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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