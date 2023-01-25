Kırşehir'de eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan özel harekat polisi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 13:51

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 13:55

Olay, 22 Ocak günü saat 12.00 sıralarında, Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi.

Oğulları A.Y.'yi otomobilde bırakan çiftin, çocuklarının velayeti nedeniyle sokaktaki tartışması, kavgaya dönüştü. Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla eşine 10 el ateş edip, öldürdü ardından aynı silahla kendisini de başından vurdu.

Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslı Yılmaz'ın cenazesi ise 2 gün önce Malatya'da toprağa verildi.

Hastanede tedaviye alınan Hüseyin Emre Yılmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.