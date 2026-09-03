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Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? 2026-2027 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? 2026-2027 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

3.09.2026 17:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? 2026-2027 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Okulların açılmasına kısa süre kala velilerin kırtasiye yardımı araştırmaları hız kazandı. Peki, Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? 2026-2027 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?
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2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin kırtasiye masraflarına destek olmak amacıyla verilen eğitim öğretim yardımı yeniden gündemde. Kırtasiye yardımı başvurusunun ne zaman başlayacağı, kimlerin yararlanabileceği ve başvurunun nereden yapılacağı merak ediliyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla kırtasiye yardımı başvuru tarihleri gündeme geldi. Eğitim ve öğretim yardımı kapsamında yapılan ödemelerin her yıl belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yeni dönem başvuru sürecine ilişkin resmi açıklamanın ardından tarihler netlik kazanacak.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat edebilirler. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.

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