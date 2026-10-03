Kış yaklaşırken şifa kaynağı alıç tezgahlardaki yerini aldı

Sivas’ta kışın habercisi olan alıç meyvesi ilçe ve köylerde doğal olarak yetişerek özenle toplandıktan sonra tezgâhlarda yerini alıyor. Yüksek antioksidan içeriğine sahip şifalı sonbahar meyvesi, kalp sağlığı, tansiyon ve kolesterol gibi birçok sağlık sorununa fayda sağlıyor. Ekim ayı ile birlikte satışa sunulan alıç meyvesi herhangi bir özel bakım gerektirmeden katkısız halde yetişiyor.

"Kalbe, tansiyona, şekere bire bir faydalı"

Ekim ayının ilk haftalarında alıç meyvesinin tüketilmesi gerektiğini söyleyen seyyar satıcı Sercan Aydın, "Kış döneminin yaklaşmasıyla alıç sezonu başladı. Alıç kış aylarında yetişen 10-15 günlük bir dönemi olan bir meyvedir. Kalbe, tansiyona, şekere bire bir faydalı bir meyve. Herkese tavsiye ederim. Alıç her zaman bulunmaz, yılda bir kere tezgâhlara gelir onda da iki haftalık süreçte tüketilmesi gerekir. Yeni geldiği için şu an satışı çok güzel. Fiyatı da gayet uygun şu an 75 TL’den satıyoruz. Diğer meyveler 100-150 TL’den satılırken alıç uygun fiyatta. Alıç meyvesi bölgede doğal olarak yetiştiği için rağbet fazla. Yaşlısı, genci herkes tüketiyor. Uzun yıllardır eskiden beri tüketilen bir meyve. Doğal olarak yetiştiği için içinde ilaç gübre gibi hiçbir kimyasal yok" dedi.