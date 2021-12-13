Kısa film tutkunları Bornova'da buluştu
Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Bornova Kısa Film Günleri” büyük ilgi gördü. İki gün süren etkinlikte 25 kısa film izleyici ile buluştu.
Sinema tutkunlarını buluşturmak amacıyla ilk kez düzenlenen Bornova Kısa Film Günleri, bu hatfa sonu Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hem 2020 ve 2021 yıllarında Bornova Belediyesi Film Ofisi’nin ekipman ve proje danışmanlığı desteği verdiği, hem de ulusal ve uluslararası film festivallerine katılan ödüllü kısa filmlerin gösteriminin yapıldığı organizasyon büyük ilgi gördü. 23 kısa filmin gösteriminin yanısıra yönetmenlerle de söyleşiler gerçekleştirildi. Bornova Kısa Film Günleri’ni @bornovakisafilmgunleri #bkfg İnstagram ve bbfo.bornova.bel.tr sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.
"KÜLTÜR VE SANAT OLMAZSA OLMAZIMIZ"
Hayatın her alanında Bornovalılar’ın yanında olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Kültür ve sanat olmazsa olmazımız. Biz bu alanlardaki etkinlikleri asli görevlerimiz arasında görüyoruz. Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofimizde bu anlayışla çalışıyor. Bornova Kısa Film Günleri büyük ilgi gördü. İlkini düzenlediğimiz organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine inanıyorum” dedi.
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Arınç canlı yayını terk etti
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- Ünlü oyuncu saldırıya uğradı