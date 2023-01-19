Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege'de yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:10
Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


meteoroloji Kıyı Ege sağanak

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