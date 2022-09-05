Kız arkadaşını darbetti, engel olmak isteyeni bıçakladı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:00

Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Boyluca Sokak'ta, 5 Eylül Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Orhan Yerli isimli erkek, sokak ortasında kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yerli, kız arkadaşını darbetti.

MÜDAHALE EDENİ YARALADI

Bu sırada yoldan geçen Erdinç Başşaka, Yerli'ye engel olmaya çalıştı. Yerli, Başşaka ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Orhan Yerli, bıçakla Erdinç Başşaka'yı yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kolundan hafif yaralanan Başşaka'ya ambulansta müdahale etti.

Yerli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.