Kız öğrenci yurdunda asansör düştü: 1 yaralı

Bartın’da kız öğrenci yurdunda bulunan asansör düştü. Asansörde bulunan bir kız öğrenci yaralandı.

Kız öğrenci yurdunda asansör düştü: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:39

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Ağdacı köyünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda hareket halindeki asansör, zemin kata çakıldı.

İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrenci ise yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #asansör

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