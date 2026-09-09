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Kızılay’ın Ayvalık’taki zeytinlik satışına tepki: Şube yönetimi istifa etti

Kızılay’ın Ayvalık’taki zeytinlik satışına tepki: Şube yönetimi istifa etti

9.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Ece İçmez
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Kızılay’ın Ayvalık’taki zeytinlik satışına tepki: Şube yönetimi istifa etti

Türk Kızılayı’nın Ayvalık’taki toplam 54 bin 823 metrekarelik üç zeytinliğini satışa çıkarması tepki çekti. Satış kararının ardından Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Osman Arslan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.
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Türk Kızılayı’nın Balıkesir Ayvalık’taki üç zeytinliği satışa çıkarması tartışmaları beraberinde getirdi. Toplam 54 bin 823 metrekare büyüklüğündeki üç taşınmaz için belirlenen muhammen bedel 34 milyon 750 bin TL oldu. Kararın ardından Kızılay Ayvalık Şube Başkanı Osman Arslan ile yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Arslan, zeytinliklerin yıllar önce Ayvalıklı hayırseverler tarafından Kızılay’a bağışlandığını anımsattı. Arslan, “Biz göreve geldiğimizde Kızılay’la ilgili herhangi bir satış yoktu. Zeytinlerin satıldığını duyduğumuzda tepki gösterdik. Bu zeytinleri yıllar önce hayırseverler bağışlamışlar. Bu zeytinlerin satılmasını istemedik ve Ayvalık’ın malını satıp Kızılay’a bina yapılmasına karşı çıktık. Ancak satışı durduramadık. Bundan dolayı istifa ediyoruz” dedi.

Satıştan elde edilecek gelirin Balıkesir’deki Kızılay binası için kullanılacağını söyleyen Arslan, “Yarın diğerlerini satmayacaklarının garantisi yok” diye konuştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de zeytinliklerin hayırseverlerin gelecek kuşaklara bıraktığı bir miras olduğunu söyleyerek arazilerin yalnızca maddi değerleri üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. 

İlgili Konular: #Zeytin #Ayvalık #Kızılay