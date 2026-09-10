Kızılay’ın zeytinlik satışında yeni perde: “Asıl konu satış”

ECE İÇMEZ

Türk Kızılayı’nın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki, hayırseverler tarafından bağışlanan üç zeytinliği satışa çıkarmasının ardından başlayan tartışma sürüyor. Satış kararına tepki göstererek görevlerinden ayrılan Osman Arslan ve beraberindeki ekip, Kızılay’ın kendilerini “Gönüllü Hizmet Noktası yetkilisi” olarak tanımlamasına yanıt verdi. Arslan ve ekibi, “Bizim meselemiz görevimiz ya da istifamız değil. Ayvalıklı hayırseverlerin Kızılay’a emanet ettiği zeytinliklerin neden satıldığıdır” dedi.

Türk Kızılayı’nın Ayvalık’ta bulunan üç zeytinliği satışa çıkarmasıyla başlayan tartışmada yeni bir açıklama geldi. Toplam 54 bin 823 metrekare büyüklüğündeki üç taşınmaz için 34 milyon 750 bin TL muhammen bedel belirlenirken, satış kararına karşı çıkan Osman Arslan ile beraberindeki ekip görevlerinden ayrılmıştı.

Arslan, daha önce yaptığı açıklamada zeytinliklerin yıllar önce Ayvalıklı hayırseverler tarafından Kızılay’a bağışlandığını belirterek, satıştan elde edilecek gelirin Balıkesir’deki Kızılay binası için kullanılmasına karşı çıktıklarını söylemişti. Arslan, “Ayvalık’ın malını satıp Kızılay’a bina yapılmasına karşı çıktık. Ancak satışı durduramadık. Bundan dolayı istifa ediyoruz” demiş, “Yarın diğerlerini satmayacaklarının garantisi yok” ifadelerini kullanmıştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de zeytinliklerin yalnızca maddi değerleriyle ele alınamayacağını belirterek, söz konusu arazilerin hayırseverlerin gelecek kuşaklara bıraktığı bir miras olduğunu söylemişti.

KIZILAY “GÖNÜLLÜ” DEDİ, KAYMAKAMLIK “TEMSİLCİ” DİYE DUYURDU

Haberimizin ardından yazılı açıklama yapan Türk Kızılayı, Ayvalık’ta şube veya temsilcilik statüsünde bir biriminin bulunmadığını, Osman Arslan ve ekibinin 22 Eylül 2025 tarihinde “Gönüllü Hizmet Noktası yetkilisi” olarak gönüllülük esasıyla görevlendirildiğini bildirdi.

Ancak Ayvalık Kaymakamlığı’nın 7 Temmuz 2026 tarihli duyurusunda Arslan’ın “Türkiye Kızılay Derneği Ayvalık Temsilcisi” olarak tanımlandığı görüldü. Kaymakamlığın basın bülteninde, “Türkiye Kızılay Derneği Ayvalık Temsilcisi Osman Arslan ve yönetimi Kaymakamımız Ömer Çimşit’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi” ifadeleri yer aldı. Kızılay’ın açıklamasının ardından Arslan ve beraberindeki ekip bu kez kapsamlı bir açıklama yayımlayarak, tartışmanın görevlerinin statüsü üzerinden yürütülmesine tepki gösterdi.





“BİZİM MESELEMİZ MAKAM DEĞİL, ZEYTİNLİKLER”

Açıklamada, “Bizim asıl meselemiz ne görevimizdir, ne istifamızdır, ne de şahsi bir makam meselesidir. Bizim meselemiz Ayvalık’taki zeytinliklerin neden satıldığıdır” denildi.

Satışa yalnızca Kızılay’daki görevleri nedeniyle değil, Ayvalık’ta yaşayan yurttaşlar olarak da karşı çıktıklarını belirten ekip, yıllar önce hayırseverler tarafından Kızılay’a bağışlanan ve kuruma her yıl gelir sağlayan taşınmazların satış gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Arslan ve ekibi ayrıca, 17 Aralık 2025 tarihinde Balıkesir Kızılay İl Merkezi tarafından kendilerine bir görevlendirme yazısı gönderildiğini belirterek, söz konusu yazıda “gönüllü” olduklarına ilişkin bir ibarenin yer almadığını savundu. Açıklamada, Ayvalık’taki Kızılay faaliyetlerinin bu süreçte fiilen yürütüldüğü; kurban bağışları, yardım kolilerinin dağıtımı ve zeytinliklerin bakım ve ürün toplama süreçlerinin Kızılay’ın ilgili birimleriyle koordineli şekilde gerçekleştirildiği kaydedildi.

“SATIŞIN İPTALİNİ İSTEDİK”

Zeytinliklerin satışa çıkarılacağını ihaleden yaklaşık bir ay önce öğrendiklerini belirten Arslan ve ekibi, bunun üzerine Balıkesir Kızılay İl Merkezi ile görüşme talep ettiklerini bildirdi. Açıklamada, “Ekibimizle birlikte Balıkesir’e giderek Kızılay Balıkesir İl Başkanı ile görüştük. Zeytinliklerin satışının doğru olmadığını açıkça ifade ettik ve satış kararının iptal edilmesini talep ettik. Bize satışın gerekçesinin tadilat olduğu ve satışın iptal edilmeyeceği ifade edildi” denildi. Satışın önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla da görüştüklerini söyleyen ekip, tüm girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından istifa ettiklerini belirtti.

“KİME, HANGİ BEDELLE SATILDI?”

Arslan ve beraberindeki isimler, Kızılay yönetimine bir dizi soru yönelterek satış sürecinin şeffaf biçimde açıklanmasını istedi. Açıklamada, “Yıllar önce Ayvalıklı hayırseverlerin Kızılay’a bağışladığı, Ayvalık için ekonomik ve manevi değer taşıyan bu zeytinlikler neden satılmıştır? Her yıl Kızılay’a gelir sağlayan bu taşınmazlardan neden vazgeçilmiştir?” soruları yöneltildi.

Zeytinliklerin bakım ve ürün toplama süreçlerinin ihale yoluyla yürütüldüğü, bakım ve kontrollerinin sürdürüldüğü belirtilerek, buna rağmen satış kararının neden alındığının açıklanması istendi. Ekip ayrıca, “54 bin 823 metrekarelik bu üç taşınmaz hangi şartlarla satılmış, ihale sonucunda kime devredilmiş ve satış bedeli nasıl kullanılacaktır?” diye sordu.

“İSTİFA DİLEKÇESİ NEDEN İSTENDİ?”

Kızılay’ın kendilerini “Gönüllü Hizmet Noktası yetkilisi” olarak tanımlamasına da değinilen açıklamada, görev statüsüne ilişkin tartışmanın zeytinliklerin satışının önüne geçirilmemesi gerektiği vurgulandı.

İstifa açıklamasının ardından Balıkesir Kızılay tarafından kendilerinden istifa dilekçesi talep edildiği ileri sürülerek, “Eğer ortada yalnızca gönüllülük esasına dayalı, herhangi bir temsil veya yönetim niteliği bulunmayan bir görev söz konusuysa, istifa dilekçesi neden talep edilmiştir?” sorusu yöneltildi.

Açıklamada “Asıl konu zeytinliklerdir. Ayvalıklı hayırseverlerin Kızılay’a bağışladığı bu zeytinlikler neden satıldı? Bu sorunun cevabını almak yalnızca bizim değil, Ayvalık kamuoyunun hakkıdır”denildi.