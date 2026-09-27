Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

27.09.2026 15:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokakta karşılaştığı 2 kişiyle tartışan S.G. (39), tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalanmaları için çalışma başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde öğleden sonra silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; S.G. (39), sokakta karşılaştığı ve bilinmeyen nedenle husumetli olduğu 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından S.G., tabancayla vuruldu.

S.G. ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. S.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #mardin #yaralı #husumet

İlgili Haberler

Mersin’de tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesine saldırı: 4 şüpheli tutuklandı
Mersin’de tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesine saldırı: 4 şüpheli tutuklandı Mersin’de daha önce oğlunu kovaladıkları belirtilen husumetli kişilerin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Arife C.’nin kolu ve bacağı kırıldı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: İzlerini kaybettirdiler
İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: İzlerini kaybettirdiler İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Avukata saldırıya 7 yıl 1 ay ceza: Sanık tahliye edildi!
Avukata saldırıya 7 yıl 1 ay ceza: Sanık tahliye edildi! Erzurum’da 2 Mayıs 2026 meydana gelen olayda; Avukat Taha Bağaçlı bürosunda yapılan bıçaklı saldırı ile ilgili davada karar çıktı. Tutuklu olarak yargılanan Kemal Polat 7 yıl 1 ay hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.