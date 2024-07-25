Kızına cinsel istismar sanığı babaya 39 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 25.07.2024 - 17:45

Bursa'da otomobilde kızı R.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunurken yakalanıp, tutuklanan Gökmen K.'nin (44), yargılandığı davanın ikinci duruşmasında mütalaa veren savcı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 39 yıla kadar hapis cezası istedi.



İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, kızı R.K.'ye cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini gören Gökmen K., "Ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın, gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için oral ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık" dedi. Gökmen K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökmen K., savcılık soruşturmasında, kızının, "Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım" şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

SANIK AVUKATI: MAĞDURUN RIZASI OLDUĞU İÇİN SUÇ OLUŞTURMAZ

Hakkında İnegöl 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökmen K., çıktığı ilk duruşmada suçlamaları reddederken, sanık avukatı Sedat Gülen, "O gün müvekkilim fermuarını çekerken görüldüğü için bu suçlama ile karşı karşıya kalmıştır" dedi. Avukat Gülen, "Kızı, gerçeği daha sonra söyledi. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse, mağdurun 15 yaşından büyük ve rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturmaz. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

SUÇÜSTÜ YAPAN JANDARMA GÖREVLİLERİ, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma görevlileri, şüphe üzerine baktıkları otomobilde, sürücü koltuğunda oturan kişinin kendilerini görünce fermuarını çekip, yanında bulunan kızın kafasını geriye doğru kaldırdığını söyleyerek, "Şu anda sanık olan kişiye, 'Ne oluyor?' diye sorduğumuzda, 'Ne yaptım. Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın, gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" diyerek ağladı. Kızı da ailesini terk etmemesi için babasının isteği ile ilişkiye girdiğini söyledi" diye konuştu.

MAHKEME KIZ ÇOCUĞUNU KORUMA ALTINA ALDI

Sanık Gökmen K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını kararlaştırdı. Kızın baskı altında ifadesini değiştirdiği yönünde değerlendirme yapan heyet, sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İKİNCİ DURUŞMADA MÜTALAA VERİLDİ

Çıktığı ilk duruşmada yeniden tutuklanan Gökmen K.'nin yargılanmasına devam edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili ile Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden bir avukatın müdahil olarak katıldığı ikinci duruşmada mütalaasını veren savcı, R.K.'nin ilk ifadesi, tanık olarak dinlenen jandarmaların ifadeleri, sanığın kızına barajı seyrettirmek için aracı park ettiğini söylemesine rağmen otomobilin ormanda bulunduğuna dikkat çekerek, Gökmen K. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 39 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, karar vermek için duruşmayı erteledi.