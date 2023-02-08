Kızının enkazdan kurtarılmasını bekleyen baba kalp krizi geçirdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:08

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:08

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını bekleyen Adem Dalaslan, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce Hatay Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sosyal güvenlik uzmanı olarak göreve başlayan 25 yaşındaki Büşra Dalaslan’ın yaşadığı bina deprem nedeniyle çöktü. Deprem sırasında evde bulunan annesi ve kardeşi enkazdan kendi imkanları ile çıkarken, Büşra Dalaslan enkazdan çıkamadı.

BÜŞRA DALASLAN HALA ENKAZ ALTINDA

Büşra Dalaslan'ın enkazda kaldığını duyan ve Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan baba Adem Dalaslan (52), Hatay'a gitti. Enkaz alanında kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi geçiren Adem Dalaslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Adem Dalaslan Yozgat'taki Topaç Köyü Mezarlığı'na defnedilirken, Büşra Dalaslan'ın ise hala enkaz altında olduğu öğrenildi.