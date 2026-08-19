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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bir can daha aldı: Sivas'ta tedavi gören çiftçi öldü

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bir can daha aldı: Sivas'ta tedavi gören çiftçi öldü

19.08.2026 09:52:00
Güncellenme:
DHA
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bir can daha aldı: Sivas'ta tedavi gören çiftçi öldü

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Aziz Kaya (32), hayatını kaybetti.
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Yıldızeli ilçesine bağlık Belcik köyünde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Aziz Kaya'nın vücuduna 20 gün önce kene tutundu. Kaya, bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, anestezi ve yoğun bakım ünitesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Kaya, burada hayatını kaybetti. Aziz Kaya'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Diğer yandan Sivas ve çevre illerden gelerek, hastanede KKKA tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

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